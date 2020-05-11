تصاعد الاعتداءات الاستيطانية على القطاع الزراعي في الأغوار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوقف العمل في بركس زراعي في سهل البقيعة جنوب طوباس، في وقت تصاعدت الاعتداءات الاستيطانية على القطاع الزراعي في الأغوار.

وأفاد الناشط الحقوقي في الأغوار عارف دراغمة، بأن المنشأة الزراعية تعود للمواطن رامي بني عودة، وأن قرار وقف البناء جاء بحجة عدم الترخيص.

وفي خربة أم القبة بالأغوار، يواصل المستوطنون رعي أبقارهم في أراضي المواطنين الزراعية بهدف تخريب المحاصيل والسيطرة على أراضي الخربة.

وسرق المستوطنون خط مياه جديد لري أبقارهم ورعيها وصولاً الى مشارف خربة يرزا.

وفي نابلس أقدمت مجموعة من المستوطنين اليوم على سرقة أشتال ومعدات زراعية، من مشتل غرب المدينة.

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وقالت مصادر محلية إن مستوطنين اقتحموا أحد المشاتل على طريق نابلس طولكرم، وسرقوا أشتالا لأشجار مثمرة، وأنابيب مخصصة للري، ومعدات أخرى.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة اعتداءات الاحتلال وعربدة مستوطنيه، بحق أملاك وأراضي المواطنين في الضفة الغربية وخاصة في منطقة الأغوار، لتنفيذ مخططات الاحتلال الرامية لفرض المزيد سيطرته على الأراضي، وتمرير مشروع الضم الذي سيلتهم أكثر من 50 ألف دونم زراعي في الأغوار، والقضاء على 46 ألف دونم من الحدود مع الأردن تضاف إلى 400 ألف دونم يسيطر عليها الاحتلال.

وفي سياق متصل، اقتحمت مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين يتبعون لما تسمى بدائرة الآثار في حكومة الاحتلال أعادوا اقتحام الموقع الأثري بحماية قوة من الاحتلال بعد ساعات من طردهم من قبل المواطنين.

ويسعى الاحتلال للسيطرة على الموقع الأثري في سبسطية، في حين يستمر المستوطنين باقتحاماتهم للمنطقة بشكل متكرر بهدف تهويد المنطقة التي تحتضن العديد من الآثار والقبور التاريخية.