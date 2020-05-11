أبو شحادة يبادر لجولة رقمية في يافا بمناسبة ذكرى النكبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحت عنوان "يافا ذاكرة تحمي المستقبل"، دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، عموم الشعب الفلسطيني إلى جولة رقميّة في مدينة يافا، يقوم بإرشادها عبر تقنية البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، يوم الجمعة المقبل، بدءًا من الساعة الثالثة بعد الظهر.

وتأتي هذه الجولة في الذكرى الثانية والسبعين على النكبة وسقوط مدينة يافا، تعزيزًا لتمسّك الشعب الفلسطيني بالذاكرة الجماعية والرواية التاريخية التي يؤسس عليها واقعه ومستقبله.

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ويقوم أبو شحادة، وهو باحث في تاريخ يافا الحديث، بإرشاد الجولة التي تبدأ من ميناء يافا وتستمر إلى البلدة القديمة إلى أن تنتهي في دوار الساعة. وتتخلل الجولة ثلاثة محاور رئيسية هي: تاريخ مدينة يافا الحديث، صعود المدينة كمركز ثقافي اقتصادي وسياسي، وأحداث النكبة في مدينة يافا.

وسيتاح لعدد محدود من المشاركين والمشاركات التواجد فعليًّا في الجولة، في إطار ما تسمحه تقييدات وزارة الصحة، ويشترط الحضور بالتسجيل المسبق عبر الرابط التالي:

https://tinyurl.com/yb7t3wnn