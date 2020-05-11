شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020 تمكنت القوات المشتركة من إحباط محاولة تسلل للمليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن، على مواقعها في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد جراء خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات الحوثية حاولت التسلل على مواقع القوات المشتركة في التحيتا الا ان يقظة وصلابة القوات حالت بإحباط العناصر الحوثية المتسللة دون إحراز اي تقدم. وأضافت المصادر ان القوات أحبطت المليشيات وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فيما لاذ البقية بالفرار يجرون ورائهم أذيال الهزيمة وجثث قتلاهم وجرحاهم. هذا وكانت المليشيات الحوثية قد صعدت من عملياتها العسكرية يوم امس على الأحياء السكنية ومواقع القوات في ذات المديرية ولكنها قوبلت برد صارم وبضربات عسكرية مباشرة من القوات المشتركة

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