شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020 استهدفت مليشيات الحوثي ذراع ايران في اليمن الاحياء السكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية في حيس إن المليشيات استهدفت بالأسلحة الرشاشة عيار 14,5 الأحياء السكنية في حي ربع الحضرمي وسط المدينة. Advertisements وأضافت المصادر، أن الاستهداف الحوثي تزامن مع عملية قصف بقذائف الهاون من مناطق سيطرتها من جهة مزرعة قاسم حسين الواقعة شمال شرقي المدينة. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة الذعر والرعب والنزوح للمواطنين، في ظل صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ورغم تمديد التحالف لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن

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