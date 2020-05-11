شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الانتقالي يقر مشروعي لجنة الإدارة الذاتية واللجنة الاقتصادية والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020 عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مساء الأحد، اجتماعاً طارئاً، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، وبحضور رؤساء اللجان المتخصصة للإدارة الذاتية.

واستعرضت الهيئة في اجتماعها مشروع اللائحة التنظيمية للإدارة الذاتية للجنوب، وكذا مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الاقتصادية للإدارة الذاتية. وتضمن المشروعان آليات عمل واختصاصات وصلاحيات اللجنتين والأحكام المنظمة لعملهما. Advertisements وبعد نقاش مستفيض صادقت الهيئة على مشروعي اللائحتين مع التوصية باستيعاب الملاحظات المقدمة من الأعضاء. وكلفت هيئة الرئاسة لجنة الإدارة الذاتية بمباشرة العمل باللائحتين والعمل بأحاكامهما. كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة الوطنية الجنوبية، ووجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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