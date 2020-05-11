اليمن.. التثقيف والإعلام الصحي بالمهرة يدشن الحملة التوعوية الميدانية للوقائة من الحميات

الإثنين 11 مايو 2020

دشنت إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة الحملة التوعوية الميدانية والتثقيف الجماهيري للوقائة فيروس كورونا والحميات في عموم مديريات محافظة المهرة.



وتستهدف الحملة، التي ستستمر حتى (7) أيام الأحياء السكنية والأسواق العامة والمواقع الموبؤه بحمى الضنك والتجمعات التي يتكاثر فيها البعوض الناقل للمرض.

وقال مدير التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة بالمحافظة الأستاذ أمين حسن أحمد إن منسقي التثقيف الصحي بالمديريات سوف يقومون بنشر الملصقات والنشرات التوعوية في الأحياء والتجمعات والأسواق العامة وجميع المرافق الصحية وتثقيف المواطنين من خلال الأرشادات التوعوية عبر الإذاعة المتحركة.

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وأشار أمين حسن، إلى أهمية دور المجتمع في التوعية والتثقيف في أوساط المجتمع وتعريفة بطرق الوقاية من فيروس كورونا وحمى الضنك الفيروسي والإهتمام بالنظافة الشخصية والمنزلية وكيفية التخلص من البؤر ومسببات تكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك الذي ظهر مؤخراً في عدد من مديريات المحافظة.

وشكـر مدير التثقيف والإعلام الصحي بالمحافظة، أمين حسن أحمد، السلطة المحلية ومكتب الصحة بالمحافظة على دعمهم المتواصل و مساهمتهم فعّالة في أنجاح الحملة ، مثمناً جهود ودور منسقي التثقيف بالمديريات في عملية التوعية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة فيروس كورونا وحمى الضنك وأخذ الإحتياطات والإجراءات الإحترازية لمكافحته.

ودعاء أمين حسن، كافة المواطنين إلى إتباع النصائح والأرشادات الوقائية الصحية وكيفية التخلص من البؤر ومسببات تكاثر البعوض الناقل للحد من أنتشار حمى الملاريا والضنك ولتجنب مخاطر فيروس كورونا المستجد