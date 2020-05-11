شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في سويسرا إلى 30344 والوفيات 1543 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:39 مساءً, 11 مايو 2020 م المناطق - واس ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في سويسرا إلى 30344 إصابة، فيما بلغت الوفيات 1543 وفاة.

وذكرت وزارة الدولة للشؤون الصحية السويسرية أن نسبة الإصابات مقارنة مع عدد السكان بلغت 354 إصابة لكل مئة ألف نسمة وذلك بعد تسجيل 39 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مفيدةً بأن أغلب الإصابات والوفيات تتركز في مقاطعات جنوب وغرب سويسرا المتاخمة للحدود مع كل من إيطاليا وفرنسا إلى جانب مقاطعة بازل أقصى شمال غربي البلاد والتي تتقاسم حدودها مع ألمانيا وفرنسا.

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