شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: مؤتمر المانحين تأكيد لدور المملكة في رفع المعاناة عن اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم دعم دولة الإمارات لهذا المؤتمر الذي تستضيفه المملكة في الثاني من يونيو، وسيعقد عن بُعد، ويأتي استمراراً لنهج المملكة في حشد المساعدات والمساهمات الإنسانية والتنموية العالمية لليمن وشعبه الشقيق.
وقال البيان: " إن الدعوة لهذا المؤتمر تأكيدٌ لدور المملكة الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء اليمنيين"، مشددًا على أن دولة الإمارات تدعم المبادرات والجهود كافة الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير الذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.
وأكدت الوزارة استعداد الإمارات لتقديم كل ما يُمَكّن اليمن من تحقيق الازدهار، ويرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه، ويلبي كل آماله وتطلعاته في مستقبل أفضل مستقر.
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