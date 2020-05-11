شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات جديدة .. «كورونا» يعود إلى «ووهان» والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الصين إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ووهان، البؤرة الأولى لوباء كوفيد-19، ما يزيد من المخاوف من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا رغم تخفيف القيود في بعض المناطق.

وتأكدت خمس حالات جديدة في منطقة سكنية في ووهان، حيث رصد الفيروس للمرة الأولى في أواخر السنة الماضية والتي خرجت من الإغلاق قبل أربعة أسابيع.

وأصدرت السلطات الصينية أوامر بالعزل في المنازل وحظر سفر في شولان، المدينة التي تعد حوالى 670 ألف نسمة في شمال شرق الصين بعد تأكيد ثلاث إصابات جديدة فيها.