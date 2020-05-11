شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تبدأ تخفيف إجراءات الحجر المنزلي العام والان نبدء بالتفاصيل

بدأت فرنسا اليوم بتخفيف إجراءات الحجر الصحي العام الذي فرض منذ الـ 17 من مارس لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. ويعود ملايين الفرنسيين إلى ممارسة أنشطتهم اليومية، مع مراعاة الإجراءات الجديدة، منها وجوب ارتداء الكمامات الطبية في وسائل النقل العام التي ستخضع لعمليات تعقيم مكثفة، واحترام معايير الصحة الإلزامية في المدارس التي أعادت فتح أبوابها.

وسمح للسكان بالخروج من منازلهم دون تصاريح في محيط لا يتجاوز 100 كلم، في حين عادت بعض المحلات والأنشطة التجارية للعمل بعد توقف دام 55 يومًا. وفُرضت بعض الإجراءات للحد من خطر انتشار الوباء، وتلافي حدوث موجة ثانية تسمح بتفشي الفيروس في البلاد.