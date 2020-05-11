الملك سلمان وترمب يؤكدان استمرار جهودهما المشتركة لتعزيز أمن المنطقة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، حرصهما على استمرار جهودهما المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الأميركي، أكدا فيه على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وما حققته هذه العلاقة المتميزة من إنجازات في جميع المستويات.

وأشار الملك سلمان إلى جهود السعودية الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وإلى مبادرة «التحالف» بوقف إطلاق النار دعماً لجهود المبعوث الأممي في هذا الصدد.

من جهته، أكد الرئيس ترمب أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة، وتصميمها على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار فيها، مشدداً على دعمها للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وذكر البيت الأبيض أن الملك سلمان وترمب «جدّدا التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية الأميركية – السعودية»، وقال المتحدث باسمه جود دير: «اتفق الزعيمان على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية».

وأضاف دير: «ناقش الرئيس والملك سلمان أيضاً قضايا مهمة أخرى إقليمية، وذات اهتمام مشترك، وتعاونهما كقائدين لمجموعتي السبع والعشرين على التوالي».