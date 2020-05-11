باحث فلكي يحدد أول أيام تحري هلال عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية

أعلن الباحث الفلكي السعودي ملهم بن محمد هندي، الاثنين، أن يوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر أيار الجاري يوافق يوم تحري هلال عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية.



وأضاف أنه "نظرا لأحوال الهلال في ذلك المساء فإن الرؤية ستكون مستحيلة، حيث يكون وقت الترائي الشرعي بعد غروب الشمس مباشرة، وفي ذلك التوقيت لن يكون القمر موجودا في السماء، فتتعذر الرؤية".

ونقلت صحيفة "البيان" عن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء محمد هندي قوله، إنه "حتى تتوفر شروط رؤية الهلال لا بد أن يولد الهلال قبل غروب الشمس ويكون غروب القمر بعد غروب الشمس، وهذه المواعيد يمكن حسابها فلكيا، وحساباتي الفلكية تشير إلى أن ولادة هلال العيد ستكون عند الساعة 8:39 مساء 22 أيار الجاري بتوقيت السعودية ، أي بعد غروب الشمس على جميع مناطق المملكة".وأضاف أنه "نظرا لأحوال الهلال في ذلك المساء فإن الرؤية ستكون مستحيلة، حيث يكون وقت الترائي الشرعي بعد غروب الشمس مباشرة، وفي ذلك التوقيت لن يكون القمر موجودا في السماء، فتتعذر الرؤية".

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