تسجيل اصابة جديدة بكورونا في البصرة

اعلنت دائرة صحة البصرة، الاثنين، عن تسجيل اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرض الكورونا ليوم الاثنين، بلغت فيه الحالات الموجبة الجديدة =1 والحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة= 39".

وأضاف البيان أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية= 583 ( 18 وفيات + 304 شفاء + 257 حالة قيد العلاج)".