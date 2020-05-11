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تسجيل اصابة جديدة بكورونا في البصرة

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اعلنت دائرة صحة البصرة، الاثنين، عن تسجيل اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرض الكورونا ليوم الاثنين، بلغت فيه الحالات الموجبة الجديدة =1 والحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة= 39".

 

وأضاف البيان أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية= 583 ( 18 وفيات + 304 شفاء + 257 حالة قيد العلاج)".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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