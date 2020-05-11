صفقتان من العيار الثقيل.. برشلونة يحسم ضم نجمي الكالتشيو

رياضة 2020-05-11 | 14:40 810 مشاهدة كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يسير في الاتجاه الصحيح، من أجل إبرام صفقتين من العيار الثقيل، في الميركاتو الصيفي المقبل. وذكرت الصحيفة، أن "برشلونة متفائل جداً بشأن إغلاق عمليتي نقل لاعب وسط يوفنتوس، ميراليم بيانيتش، ومهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز". وحصل النادي الكاتالوني بالفعل على موافقة كلا اللاعبين لنقلهما إلى كامب نو، ويتبقى فقط الاتفاق بين الأندية.



وبات البارسا قريباً من الاتفاق مع يوفنتوس على نقل بيانيتش، في حين بدأ إنتر ميلان بالفعل بالبحث عن مهاجم رقم 9 جديد لخلافة لاوتارو، ويتبقى الاتفاق على صيغة نقل المهاجم الأرجنتيني لـ"البلوغرانا".

وبات البارسا قريباً من الاتفاق مع يوفنتوس على نقل بيانيتش، في حين بدأ إنتر ميلان بالفعل بالبحث عن مهاجم رقم 9 جديد لخلافة لاوتارو، ويتبقى الاتفاق على صيغة نقل المهاجم الأرجنتيني لـ"البلوغرانا".

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