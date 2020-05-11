طوعيا.. السعودية تقلص إنتاج نفط حزيران مليون برميل يوميا

وجهت وزارة الطاقة السعودية شركة "أرامكو" إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر حزيران بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا.
وقال مسؤول بوزارة الطاقة السعودية اليوم الاثنين، إن الوزارة وجهت شركة النفط الوطنية أرامكو بتقليص إنتاجها من النفط الخام لشهر حزيران بقدر طوعي إضافي يبلغ مليون برميل يوميا، فوق التخفيضات التي تعهدت بها المملكة بالفعل بموجب اتفاق "أوبك+".
وقال "بهذا يصل إجمالي خفض الإنتاج الذي ستطبقه المملكة إلى حوالي 4.8 مليون برميل يوميا من مستوى إنتاج أبريل".
وقال "بهذا يصل إجمالي خفض الإنتاج الذي ستطبقه المملكة إلى حوالي 4.8 مليون برميل يوميا من مستوى إنتاج أبريل".
وأضاف "وبالتالي، سيكون إنتاج المملكة لشهر حزيران، بعد الخفض المستهدف والطوعي، 7.492 مليون برميل يوميا".
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