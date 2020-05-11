بالأرقام.. آخر حصيلة لوفيات كورونا حول العالم

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" اليوم الاثنين، تسجيل 776 وفاة جديدة بالولايات المتحدة خلال 24 ساعة الماضية، في حين أظهرت بيانات رسمية تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين في العاشر من مايو في أعلى زيادة يومية منذ 28 أبريل.

يشار الى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 آذار الماضي أن فيروس كورونا أضحى وباءً عالمياً (جائحة)، داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة لمواجهته.

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واتخذت معظم دول العالم في سبيل مكافحة "كورونا"، إجراءات استثنائية تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، ومنع التجمعات، وإلغاء الأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

وتجرى حالياً العديد من التجارب المختبرية والسريرية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان في محاولة لإنتاج دواء أو لقاح ضد الفيروس، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن شيء ملموس حتى الآن.