محافظ النجف يعلن خلو المحافظة من أي اصابة بفيروس كورونا

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، خلو المحافظة من اي اصابة بفيروس كورونا وقال الياسري في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة النجف خالية من أي إصابة بفيروس كورونا". وأضاف أن "غدا ستقام احتفالية بهذا الخصوص".

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