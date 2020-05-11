العراق يغلق مقر حزب "مقرب من إيران" ويوقف 5 عناصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت الأجهزة الأمنية بالعراق، الإثنين، مقر أحد الأحزاب المقربة من إيران، جنوبي البلاد، وتوقيف 5 من عناصره، وجهت لهم اتهامات بقتل متظاهر.

وقال قائد شرطة محافظة البصرة (جنوب)، الفريق رشيد فليح، إن القوات الأمنية أغلقت مقر حزب "ثأر الله" الإسلامي واعتقلت خمسة من عناصره وصادرت بعض الأسلحة.

وأوضح أن مداهمة المكان "على خلفية إطلاق الرصاص على المتظاهرين الليلة الماضية، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة خمسة أخرين بمحافظة البصرة".

وأضاف: "تم فجر اليوم إغلاق مقر الحزب واعتقال خمسة من عناصره، والاستيلاء على أسلحة؛ تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".

وأشار إلى أن"قيادة الشرطة وجهت اتهامات لقوة حماية الحزب بقتل متظاهر وإصابة خمسة منهم بجروح مختلفة خلال احتكاك حدث بين الطرفين ليلة أمس".

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وأوضح أن حماية مقر الحزب استخدمت أسلحة مختلفة ضد المتظاهرين، وسيجري التحقيق في أسباب ذلك وإحالة المتهمين للقضاء".

وبحسب مصادر في شرطة البصرة، فإن مبنى مقر حزب ثأر الله الإسلامي، يبعد مسافة تصل إلى أكثر من 700 متر عن ساحة التظاهر المركزي في منطقة المعقل بمحافظة البصرة.

وشهدت محافظة البصرة الليلة الماضية تظاهرات للمطالبة بإجراءات إصلاحية في العملية السياسية، ومعالجة مشاكل البطالة والفساد المالي والاداري.

وتأسس حزب ثأر الله عام 1995، وشارك أمينه العام، يوسف سناوي في عدة انتخابات برلمانية دون الحصول على مقاعد.

ويتزعمه حاليا يوسف الموسوي، المدعوم من إيران والمطلوب للقضاء العراقي بتهم القتل والاختطاف خلال أعمال العنف الطائفي التي شهدتها البلاد بين عامي 2006-2007.

