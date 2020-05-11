ارتفاع حصيلة قتلى مرتزقة تركيا بليبيا لـ279 بينهم 13 طفلا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أعداد قتلى المرتزقة السوريين ممن أرسلتهم تركيا إلى ليبيا ارتفع إلى 279 شخصا.

وقال المرصد في بيان له إن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 279 عنصر بينهم 13 طفلا دون سن الـ 18.

وأوضح أن القتلى ينتمون إلى فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه"

Advertisements

ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا

ووثق المرصد وصول دفعة جديدة من المرتزقة إلى الأراضي الليبية تضم نحو 260 عنصرا، ليبلغ بذلك تعداد المسلحين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية نحو 8510 بينهم مجموعة غير سورية.

ولفت إلى أن من ضمن المجموع العام للمرتزقة، يوجد نحو 120 طفلا تتراوح أعمارهم بين الـ 16 - والـ 18 غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد"، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر

ويسعى أردوغان إلى إغراق ليبيا في الفوضى المسلحة بإرسال أعداد كبيرة من المرتزقة من بينهم عناصر وتنظيمات إرهابية دولية وذلك لمساندة ميليشيات الوفاق التي تسيطر على طرابس ويحاول الجيش الوطني تطهير العاصمة منها.

وأعلن الجيش الليبي في بيانات متعددة قتل أعداد كبيرة من المرتزقة في محاور طرابلس علاوة على إلقاء القبض على عناصر منهم.