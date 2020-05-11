الإمارات ترحب بمؤتمر مانحي اليمن: تأكيد لدور السعودية الريادي

الخليج 365الإثنين 2020/5/11 03:02 م بتوقيت أبوظبي
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بمؤتمر المانحين لليمن الذي تستضيفه السعودية يونيو/حزيران المقبل، مؤكدة دعمها للجهود والمبادرات الرامية لإنجاحه
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، دعم دولة الإمارات لهذا المؤتمر المقرر انعقاده في الثاني من يونيو المقبل.
وأوضحت أن المؤتمر "يأتي استمرارًا لنهج المملكة في حشد المساعدات والمساهمات الإنسانية والتنموية العالمية لليمن وشعبه الشقيق".
وأشارت إلى أن "الدعوة لهذا المؤتمر تأكيدٌ لدور المملكة العربية السعودية الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء اليمنيين".
وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن دولة الإمارات تدعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير الذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.
كما أكدت استعدادها لتقديم كل ما يُمَكّن اليمن من تحقيق الإزدهار، ويرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه الشقيق، ويلبي كل آماله وتطلعاته في مستقبل أفضل مستقر.
وينعقد المؤتمر "عن بعد" الشهر المقبل استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي حيث تعد الرياض أكبر المانحين لليمن تاريخيًا خصوصًا في السنوات الخمس الماضية.
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