انت الان تتابع الأمن اللبناني يشدد الإجراءات بحق مخالفي التعبئة العامة بعد تزايد إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأمن اللبناني

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان تشديد الاجراءات بحق المخالفين لقرار التعبئة العامة في البلاد ابتداء من صباح اليوم الاثنين.

وقالت قوى الأمن ، عبر موقعها على "تويتر" حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم ، إن ذلك يأتي "بعد ازدياد المصابين بوباء كورونا في اليومين الأخيرين وعدم إلتزام البعض بقرار التعبئة العامة ومن أجل منع تفشي الفيروس".

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وأشارت إلى أنها ستعمد مضطرة إلى التشدد بالإجراءات بحق المخالفين ابتداء من صباح الإثنين، قائلة إن "المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا للحفاظ على ما توصلنا إليه في محاربة الوباء".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الاحد تسجيل 36 إصابة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 845 حالة.