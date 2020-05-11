انت الان تتابع الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس

أعلن شموليك دهان، المتحدث باسم الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية الخميس القادم.

وذكرت الإذاعة العامة أنه تم إرجاء مراسم أداء اليمين من الأربعاء للخميس حتى لا يكون هناك تعارض مع الزيارة المقررة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ذلك اليوم. وستكون هذه أول زيارة لبومبيو للخارج منذ آذار/مارس.

ويرى البعض أن زيارة بومبيو ذريعة لمنح رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مزيدا من الوقت.

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ويعني أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية نهاية لحالة الجمود التي أصابت الحياة السياسية في إسرائيل بالشلل لأكثر من عام وقادتها إلى إجراء ثلاث انتخابات.

وبموجب اتفاق نتنياهو، زعيم حزب ليكود اليميني، مع منافسه السابق بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق أبيض" المنتمي إلى تيار الوسط، فإن نتنياهو سيتولى رئاسة الوزراء لـ18 شهرا قبل أن يسلم المنصب لجانتس في تشرين أول/أكتوبر من عام 2021 .