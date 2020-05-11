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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الإثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 250.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة تمَّ تسجيلها بعد إجراء فحص معملي لنحو 1764 شخصاً خلال 24 ساعة.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الـ 11 حالة لإثيوبيين 10 رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 38 عاماً، بينهم 5 حالات لها تاريخ سفر خارج البلاد، بينما الـ6 حالات الأخرى لمخالطين.
وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 105 حالات، بعد تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، مشيرة الى أن عدد الوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 5 أشخاص.
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