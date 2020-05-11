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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 7 وفيات و598 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل 7 وفيات و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 9286 حالة.
وأشار إلى أن الإصابات الجديدة شملت 598 حالة مخالطة وتقصي وبائي، منها 79 حالة لمواطنين كويتيين، و159 حالة من الجنسية الهندية، و140 حالة من الجنسية المصرية و87 حالة من الجنسية البنغالية، وحالات من جنسيات أخرى.
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