- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الأمريكية تسمح للولايات بتوزيع عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت وزارة الصحة الأمريكية أنها ستمنح لوزارات الصحة بمختلف الولايات صلاحية توزيع عقار "ريمديسيفير" الذي تنتجه شركة غلياد ساينسيز، والذي أظهر نتائج واعدة في مساعدة مرضى كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار، مما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية أنها ستسمح لوزارات الصحة بمختلف الولايات بتوزيع عقار "ريمديسيفير" الذي تنتجه شركة غلياد ساينسيز لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد..مشيرة الى أنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات.
وقد تعهدت غلياد بتوفير زهاء 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الأمريكية تسمح للولايات بتوزيع عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.