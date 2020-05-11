الصحة الأمريكية تسمح للولايات بتوزيع عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزارة الصحة الأمريكية أنها ستمنح لوزارات الصحة بمختلف الولايات صلاحية توزيع عقار "ريمديسيفير" الذي تنتجه شركة غلياد ساينسيز، والذي أظهر نتائج واعدة في مساعدة مرضى كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



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وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار، مما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية أنها ستسمح لوزارات الصحة بمختلف الولايات بتوزيع عقار "ريمديسيفير" الذي تنتجه شركة غلياد ساينسيز لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد..مشيرة الى أنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات.

وقد تعهدت غلياد بتوفير زهاء 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة.