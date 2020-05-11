عبد الصمد دعت الاعلام الى تجديد حملة التوعية على كورونا

دعت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "​وسائل الاعلام​ الى تجديد حملة التوعية المصورة بالتعاون بين ​وزارة الاعلام​ و​مديرية التوجيه​ في ​الجيش​، والتي تستدعي التشدد في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حول مخاطر ​فيروس كورونا​ المستجد والمخاطر الجدية الناجمة عنه، وخصوصا بعد تكاثر ​الإصابات​ في الأيام الأخيرة". إضغط للمزيد

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