النشرة: حركة ناشطة في صيدا مع بدء تطبيق المرحلة الثالثة من التعبئة العامة

ذكر مراسل "الخليج 365" في صيدا، أنّ "المدينة شهدت حركة ناشطة مع بدء تطبيق المرحلة الثالثة من قرار التعبئة العامة، وسط تشدّد من قوى الأمن الداخلي بمراقبة حركة سير السيارات وفق أرقامها، وتحرير محاضر ضبط بحقّ المخالفين، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، على أن يبدأ مساء اليوم حظر التجول من الساعة السابعة مساءً حتّى الخامسة فجرًا".
ولفت إلى أنّ "شارع رياض الصلح الرئيسي في المدينة شهد حركة لافتة مع افتتاح المصارف ومحال الصيرفة، ورغم إقفال السوق التجاري مقابل فتح محال المهن الحرة، غير أنه كان لافتًا سيل الشائعات الّتي غزت المدينة والّتي تحدّثت عن إصابة بـ"كورونا" في المحال، إلّا أنّه تبيّن عدم صحّتها جميعها".
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