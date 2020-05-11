النشرة: حركة ناشطة في صيدا مع بدء تطبيق المرحلة الثالثة من التعبئة العامة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، أنّ "المدينة شهدت حركة ناشطة مع بدء تطبيق المرحلة الثالثة من قرار التعبئة العامة، وسط تشدّد من ​قوى الأمن الداخلي​ بمراقبة حركة سير السيارات وفق أرقامها، وتحرير ​محاضر ضبط​ بحقّ المخالفين، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، على أن يبدأ مساء اليوم ​حظر التجول​ من الساعة السابعة مساءً حتّى الخامسة فجرًا".

ولفت إلى أنّ "شارع رياض الصلح الرئيسي في المدينة شهد حركة لافتة مع افتتاح ​المصارف​ ومحال الصيرفة، ورغم إقفال السوق التجاري مقابل فتح محال ​المهن الحرة​، غير أنه كان لافتًا سيل الشائعات الّتي غزت المدينة والّتي تحدّثت عن إصابة بـ"كورونا" في المحال، إلّا أنّه تبيّن عدم صحّتها جميعها".