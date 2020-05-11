النشرة: قوة اسرائيلية تفقد الطريق العسكري ما بين الوزاني ووادي العسل

افاد مراسل "​الخليج 365​" بأن قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين تفقدت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل مرورا ب​الغجر​.

وكان عناصر الدورية يتوقفون أحيانا عند البوابات الإلكترونية المثبتة على هذا السياج لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ.

وتزامن ذلك مع تحليق ل​طائرة​ استطلاع إسرائيلية دون طيار نوع ام كا فوق المزارع ومرتفعات ​الجولان​ المحتلين.