افاد مراسل "الخليج 365" بأن قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين تفقدت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال الوزاني ووادي العسل مرورا بالغجر.
وكان عناصر الدورية يتوقفون أحيانا عند البوابات الإلكترونية المثبتة على هذا السياج لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ.
وتزامن ذلك مع تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار نوع ام كا فوق المزارع ومرتفعات الجولان المحتلين.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة اسرائيلية تفقد الطريق العسكري ما بين الوزاني ووادي العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.