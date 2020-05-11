اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان أنه بتاريخ اليوم 3/5/2020 وفي محلة غاليري سمعان، ونتيجةً للتحريات وعمليات الرصد، تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا في وحدة الشرطة القضائية من توقيف أحد المروجين، ويدعى: ع. ز. (مواليد عام 1959، لبناني) وضبطت بحوزته /61/ غ من مادة الكوكايين، /50/ غ من مادة حشيشة الكيف، مقسمة ومعدة للترويج، إضافةً إلى ضبط مسدس حربي، وأجهزة خلوية.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: مروج للمخدرات بمحلة غاليري سمعان بقبضة قوى الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.