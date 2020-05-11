قوى الأمن: مروج للمخدرات بمحلة غاليري سمعان بقبضة قوى الأمن

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ في بيان أنه بتاريخ اليوم 3/5/2020 وفي محلة ​غاليري سمعان​، ونتيجةً للتحريات وعمليات الرصد، تمكنت دورية من ​مكتب مكافحة المخدرات​ الإقليمي في صيدا في وحدة ​الشرطة القضائية​ من توقيف أحد المروجين، ويدعى: ع. ز. (مواليد عام 1959، لبناني) وضبطت بحوزته /61/ غ من مادة ​الكوكايين​، /50/ غ من مادة ​حشيشة الكيف​، مقسمة ومعدة للترويج، إضافةً إلى ضبط مسدس حربي، وأجهزة خلوية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وأودع الموقوف ​القضاء​ المختص، بناء على إشارته.

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