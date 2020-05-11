قطع عدد من أشجار الصنوبر المعمر في بلدة كفريا

استفاق أهالي ​بلدة كفريا​ في ​قضاء زغرتا​ على مجزرة بيئية، حيث عمد مجهولون الى قطع عدد من أشجار الصنوبر المعمر من أطراف احراج البلدة، والتي يزيد عمرها عن المئة عام، وتعتبر هذه الأشجار المقطوعة من الثروة الحرجية التي يسعى الاهالي للحفاظ عليها.

على الفور تحرك الاهالي، واتصلوا ب​الأجهزة الأمنية​ المعنية، و​مخابرات الجيش​ الذين باشروا التحقيقات لمعرفة هوية الفاعل. كما طالبوا الجهات الرسمية المعنية من وزارة ​البيئة​ ووزارة زراعة، ونيابة عامة بيئية، والجمعيات المعنية بشؤون وحماية البيئة، بالعمل على كشف الفاعل، وإنزال العقاب المناسب لسوء فعلته.