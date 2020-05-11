التوحيد العربي: دعوى قضائية بحق المعتدين على مركز مزبود

اعلنت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في بيان أن مجموعة من المحامين في حزب التوحيد العربي بصدد التقدم بدعوى قضائية بعد تعرض مركز الحزب في بلدة مزبود في إقليم الخروب لاعتداء من قبل عناصر تيار المستقبل أمس.
وكشف البيان عن أسماء المتورطين في الإعتداء وهم:محمد لكمان، حمزة سعد، أحمد العبد، ومحمد محمود عزيز.
واعتبر البيان أن هذا الإعتداء الجبان يطال كل الذين يؤمنون بحد أدنى من الديمقراطية في لبنان، مطالباً بملاحقة المعتدين بأسرع وقت ممكن وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
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