التوحيد العربي: دعوى قضائية بحق المعتدين على مركز مزبود

اعلنت أمانة الإعلام في ​حزب التوحيد العربي​ في بيان أن مجموعة من المحامين في حزب التوحيد العربي بصدد التقدم ب​دعوى قضائية​ بعد تعرض مركز الحزب في ​بلدة مزبود​ في ​إقليم الخروب​ لاعتداء من قبل عناصر ​تيار المستقبل​ أمس.

وكشف البيان عن أسماء المتورطين في الإعتداء وهم:محمد لكمان، حمزة سعد، أحمد العبد، و​محمد محمود​ عزيز.

واعتبر البيان أن هذا الإعتداء الجبان يطال كل الذين يؤمنون بحد أدنى من الديمقراطية في ​لبنان​، مطالباً بملاحقة المعتدين بأسرع وقت ممكن وإنزال أشد العقوبات بحقهم.