يمين: جولات ميدانية للمفتشين على الأرض للتأكد من الالتزام بإجراءات الوقاية

نظمت ​وزارة العمل​ بالتعاون مع ​منظمة العمل الدولية​ صباح اليوم في مقر ​الاتحاد العمالي العام​ دورة تدريبية لمفتشي الوزارة من فنيين وإداريين حول كيفية إجراء عمليات التفتيش والتوعية للمؤسسات الخاضعة ل​قانون العمل​ في هذا الظرف المستجد نتيجة ​فيروس كورونا​.

افتتحت ​الدورة​ بكلمة للوزيرة لميا يمّين قالت فيها: اشكر لكم حضورَكم ومشاركَتَكم في هذه الدورة التدريبية للإضاءة على دور جهاز التفتيش ، المعني ب​الصحة​ والسلامة في العمل ، في نشر الوعي في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك مواكبةً للإجراءات التي اتخذتها ​الحكومة​ في اعتماد خطة مراحل فتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الأنشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها .، حيث ان لجهاز التفتيش في وزارة العمل دور يعول عليه للتحقق من التزام القطاعات العاملة بالإرشادات الخاصة لمواجهة وباء كورونا ، لا سيما وأن الوزارة أصدرت في الأيام الماضية بالتعاون مع مختلف القطاعات ومع لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا وبمواكبة منظمة العمل الدولية، سلسلة تعاميم كانت بمثابة خارطة طريق للتوعية الشاملة من مخاطر انتشار هذا الوباء ..ستترافق هذه التعاميم بجولات ميدانية للمفتشين على الأرض للتأكد من مدى التزام المؤسسات بتطبيقها حمايةً لأصحاب العمل والعمال والمواطنين.

واضافت: "ان هذه المهمة المستجدة لمفتشي الوزارة استوجبت تنظيم هذه الدورة التدريبية لكي تحقق التعاميم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل الغاية المرجوة منها ، وإني على يقين بأن هذه المهمة لن تكون صعبة عليكم ابدا".