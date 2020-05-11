التقى ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​ سفيرة ​الولايات المتحدة​ الأميركية في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​ وعرض معها مسألتي التجديد لقوة الطوارئ الدولية "​اليونيفيل​" والخطة الإقتصادية وطلب منها مساعدة الولايات المتحدة في مكافحة وباء ​كورونا​. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر حتي طلب من شيا مساعدة الولايات المتحدة في مكافحة وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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