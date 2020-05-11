وزارة الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة عن "تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان، بينها 12 من المقيمين و2 من الوافدين".
وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 شباط بلغ 859، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 234 حالة.
وأفادت عن إستقرار حالات الشفاء على 234 والوفيات على 26 حالة، مبينة أن عدد الفحوصات التي أجريت للمقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية يبلغ 509، أما للوافدين 40.
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