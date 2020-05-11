بعد التحضيرات اللوجستية و الوقائية في كازينو لبنان تجنباً لتفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع معاودة فتح أبوابه أمام الرواد و التي كانت من المفترض أن تتم اليوم، أعلنت إدارة الكازينو عن إرجاء الموعد حتى إشعارٍ آخر، التزاماً بقرار وزير الداخلية محمد فهمي تمديد التعبئة العامة للمرحلة الثالثة.
وتوجهت إدارة الكازينو بالإعتذار من روادها، راجية ان يتفهموا هذه الخطوة حرصا على سلامتهم، واسهاما منها ومنهم في محاصرة هذا الوباء الذي تحول إلى هم وطني.
كانت هذه تفاصيل خبر كازينو لبنان مدد إقفال أبوابه حتى إشعارٍ آخر تماشيا مع قرار التعبئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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