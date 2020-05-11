أبي خليل: نعوة قطاع الاستكشاف والإنتاج النفطي أكان عن حقد سياسي أو عن جهل للوقائع مضر للبلد

أشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيزار أبي خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "نعوة قطاع الاستكشاف والإنتاج النفطي على أبواب دورة تراخيص ثانية، أكان عن حقد سياسي أو عن جهل للوقائع، هو مضر للبلد."

وكان رئيس ​تيار المردة​ النائب السابق ​سليمان فرنجية​ قد كشف في ​مؤتمر​ صحافي أن "لا أثر للغاز في بحر لبنان وشركة توتال تنوي المغادرة ودفع البند الجزائي، ولبنان ليس بلداً نفطياً وهم يكذبون، وكذبوا بكل وعودهم وبما أنه لا يمكنهم تبييض صفحتهم يحاولون تشويه صورة الآخرين".