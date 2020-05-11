LBC: توقيف أحد أهم الصيارفة غير الشرعيين الفارين في الضاحية الجنوبية

كشفت معلومات للـLBCI عن توقيف أحد أهم الصيارفة غير الشرعيين الفارين في منطقة الضاحية الجنوبية، مشيرة الى أن "القوى الأمنية تواصل ملاحقة آخرين في مناطق مختلفة".
كما أفادت المعلومات بترك المساهم الرئيسي في أكبر شركة شحن أموال إلى لبنان ميشال مكتف بسند إقامة في قضية لها علاقة بموضوع الصرافة بعد الاستماع إليه في تحري بيروت.
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