LBC: توقيف أحد أهم الصيارفة غير الشرعيين الفارين في الضاحية الجنوبية

كشفت معلومات للـLBCI عن توقيف أحد أهم الصيارفة غير الشرعيين الفارين في منطقة ​الضاحية الجنوبية​، مشيرة الى أن "​القوى الأمنية​ تواصل ملاحقة آخرين في مناطق مختلفة".

كما أفادت المعلومات بترك المساهم الرئيسي في أكبر شركة شحن أموال إلى ​لبنان​ ​ميشال مكتف​ بسند إقامة في قضية لها علاقة بموضوع الصرافة بعد الاستماع إليه في تحري ​بيروت​.