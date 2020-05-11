الأمن العام: توقيف شخص في عجلتون لمزاولته أعمال الصرافة دون ترخيص

أعلنت المديرية العامة للأمن العام إلى أنه "في اطار متابعة أعمال الصرافة غير القانونية والتلاعب بسعر صرف العملات الأجنبية، وبناء لاشارة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أوقفت المديرية العامة للأمن العام في بلدة عجلتون اللبناني(س.ف.ف)،يملك محلا لبيع الخرضوات، لمزاولته أعمال الصرافة دون ترخيص وأحالته الى دائرة التحقيق والاجراء للتوسع معه بالتحقيق.
وفي وقت سابق، كشفت معلومات للـLBCI عن توقيف أحد أهم الصيارفة غير الشرعيين الفارين في منطقة الضاحية الجنوبية، مشيرة الى أن "القوى الأمنية تواصل ملاحقة آخرين في مناطق مختلفة".
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