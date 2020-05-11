تأجيل أداء الحكومة الإسرائيلية لليمين الدستورية بسبب زيارة بومبيو

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أكد مسؤولون الإثنين تأجيل أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة لليمين الدستورية ليوم واحد بسبب الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وبحسب متحدث باسم البرلمان، فإن تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، سيتم الخميس بدلا من الأربعاء. وقال متحدث باسم حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو لوكالة فرانس برس إن التأجيل جاء بسبب زيارة بومبيو.

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