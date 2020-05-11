22 وفاة و357 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

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برلين: ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا اليوم، حيث سجلت 357 حالة إصابة جديدة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169575 حالة.
كما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 7417 حالة بعد تسجيل 22 وفاة.
إحصائيات انتشار فيروس كورونا في ألمانيا
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