في مكالمة مسربة.. أوباما يصف تعامل ترامب مع وباء كورونا بالفوضوي

واشنطن (رويترز) - قال مصدر يوم السبت إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وصف أسلوب تعامل الرئيس دونالد ترامب مع وباء كورونا بأنه "فوضوي"، وذلك في مؤتمر عبر الهاتف مع أعضاء سابقين في إدارته.
ونأى أوباما بنفسه إلى حد كبير عن الجدل الدائر حاليا حتى عندما جرى تحميله وإدارته الديمقراطية المسؤولية عن مجموعة متنوعة من المشكلات المتعلقة بتوفير إمدادات كافية لمحاربة الوباء الذي أودى بحياة ما يزيد على 75000 أمريكي.
ولكن خلال اتصاله يوم الجمعة مع 3000 عضو بجمعية تحمل اسمه وتضم من خدموا في إدارته حث أوباما أنصاره على الوقوف خلف المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن الذي يسعى لإزاحة ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وكان موقع ياهو نيوز أول من نشر محتوى هذه المكالمة لكن مصدرا مطلعا أكد لرويترز لاحقا صحة هذا المضمون.
وقال أوباما إن الانتخابات "مهمة للغاية لأن ما نواجهه ليس مجرد فرد أو حزب سياسي بعينه".
وأضاف "نحن في معركة مع تلك التوجهات طويلة المدى والتي تعني أن تكون أنانيا وصاحب عقلية قبلية ومثيرا للانقسام وتنظر الآخر بوصفه عدوا، وهو ما أصبح اتجاها أقوى داخل المجتمع الأمريكي".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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