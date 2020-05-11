تداول 15 سفينة في موانئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - القطاع الشمالي - أن إجمالي حركة السفن، اليوم الاثنين، بلغ 15 سفينة. وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين، وتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 أخرى. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وتواجد على الأرصفة واحدة للحاويات وأخرى للبضائع العامة.

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