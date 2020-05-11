جهينة تشارك في حملة للقطاع الخاص لتوفير أجهزة تنفس صناعي في المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شبماء حفظي:

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، في بيان اليوم الاثنين، إنها تدعم منظومة الصحة بمصر لمواجهة وباء الكورونا من خلال مشاركتها ضمن حملة تحالف القطاع الخاص ورجال الأعمال التي تنفذها الغرفة الأمريكية بالتعاون مع وزارة الصحة واليونيسف لدعم المنظومة الطبية في مصر خلال الأزمة الحالية.

وتهدف الحملة إلي تزويد الأطباء بالمعدات الطبية اللازمة وتوفير أجهزة التنفس الصناعي لـ 300 مستشفى عامة، و1,000 وحدة صحية، و50 مستشفى للحجر الصحي والحميات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة جهينه السيد سيف ثابت، عن مشاركة جهينه في الحملة كجزء من مسؤولية الشركة تجاه المجتمع، حيث ساهمت الشركة بمليون جنيه لمساندة الجيش الأبيض الذي يخاطر بحياته من أجل إنقاذ العديد من الأرواح في مواجهة فيروس كورونا.

كما وجه ثابت رسالة لكل الشركات ودعوتهم للمساهمة ولو بجزء بسيط في الحملة مما قد يحدث فارق كبير في إنقاذ حياة الكثيرين، وتأتى هذه الحملة تضامناً مع جهود الحكومة المصرية في مواجهة الأزمة التي يمر بها العالم ومصر من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تكاتف القطاع الخاص والمجتمع المدني لمجابهة التبعات الاقتصادية التي اثرت على العديد من القطاعات والأفراد.

يذكر أن جهينة قد دعمت حوالي 6000 أسرة من خلال تعاونها مع المجتمع المدني مثل المشاركة في #تحدى_الخير الذي يأتي ضمن مبادرة دعم العمالة اليومية لبنك الطعام المصري. حيث ساهمت جهينه في مساندة الذين تأثروا بسبب توقف الأعمال وذلك من خلال توفير المواد الغذائية الأولية الكافية خلال فترة الازمة الحالية.