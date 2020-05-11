الاندبندنت: جونسون يكشف تفاصيل خطة تخفيف الاغلاق بعد تعرضه لانتقادات

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - أ ش أ

ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيكشف عن مزيد من التفاصيل حول الخطط الرامية إلى تخفيف إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها بسبب فيروس كورونا تدريجيا عندما تنشر الحكومة إرشاداتها الرسمية اليوم الاثنين.

وكان إعلان رئيس الوزراء عن ما وصفه "بالرسم الأول لخريطة الطريق" لإعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا قد قوبل بانتقادات وصفته بأنه "غامض" و "غير حاسم"، حسبما نقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية في موقعها الاليكتروني اليوم الاثنين.

وقال جونسون إن شعار "ابقوا في المنزل" سيتم تعديله لحث البريطانيين على "الاستمرار في توخي الحذر"، فيما دعت الشركات والنقابات والشرطة إلى إيضاحات بشأن تفاصيل تخفيف القيود.

واعترفت الحكومة لبريطانية بأن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب كان على خطأ عندما قال إن الأفراد يمكنهم مقابلة شخصين في نفس الوقت.

وقالت الحكومة في تغيير لموقفها وصفته الصحيفة "بالمحرج"، إن الناس لن يسمح لهم سوى بمقابلة أحد والديهم بعد تخفيف الإغلاق.

وأشارت الاندبندنت إلى أنه بعد لحظات من اقتراح دومينيك راب أنه سيكون من الممكن أن يتقابل شخصان في بعض الظروف - شريطة أن يكون في حديقة ، وعلى بعد مترين - قيل للجمهور أن النصيحة كانت خاطئة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذا التحول في الموقف يأتي وسط مزيد من الارتباك حول التاريخ الذي سيتم فيه حث الموظفين على العودة إلى العمل إذا ما استطاعوا وما إذا كان يمكن إعادة فتح بعض الحانات اعتبارًا من يوليو.