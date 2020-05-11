بعد عزل شارع قريب منهما.. نقل مقر استلام أبحاث الطلاب من مدرستين في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

قررت إدارة المنيا التعليمية، اليوم الاثنين، نقل عملية استلام الأبحاث من مدرستين، كإجراء احترازي بناءً على طلب أولياء أمور ومعلمين، بعد عزل شارع سيدي حبيب الكائن بالقرب منهما لظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مسئول بالإدارة التعليمية، إن بعض المعلمين وأولياء الأمور طلبوا إيجاد حل بديل لتسليم الأبحاث في مدرستي النقل الإعدادية بنات والآباء اليسوعيين، فقررت الإدارة نقل استلام أبحاث المدرسة الأولى لمدرسة طه حسين الإعدادية، ونقل استلام أبحاث المدرسة الثانية لمدرسة الراعي الصالح رقم ٦، والمدرسة الإنجيلية الإعدادية، حفاظا على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وكانت مديرية الصحة بالمحافظة أعلنت مساء الأحد، عن تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، لمدة أسبوعين ضمن اتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.