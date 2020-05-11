خطة عمل لإنعاش الاقتصاد الروسى

كلف الرئيس فلاديمير بوتين، الحكومة الروسية، بوضع وصياغة خطة عمل للانتعاش الاقتصادي، وذلك قبل حلول 1 يونيو المقبل، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
جاء في التكليف الرئاسي، الذي نشر، اليوم الإثنين، على موقع الكرملين: "تقوم الحكومةالروسية، بالاشتراك مع كبار المسؤولين (قادة الهيئات التنفيذية العليا لسلطة الدولة) في الكيانات المكونة لروسيا الاتحادية، وبمشاركة ممثلين عن جميع منظمات الأعمال التجارية الروسية، بصياغة وتقديم خطة عمل وطنية تضمن استعادة العمالة والدخل للسكان، وتحقيق النمو الاقتصادي والتغيرات الهيكلية طويلة الأجل في الاقتصاد".
وحدد الرئيس بوتين، تنفيذ هذا الأمر، خلال فترة لا تتجاوز 1 يونيو. كما حدد بوتين، الأشخاص المسؤولين المسؤول عن تنفيذ القرار، وهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورؤساء المناطق والكيانات الروسية.
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