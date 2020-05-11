دفعة جديدة من السوريين قادمين من روسيا.. وحجر صحي إلزامي

وصلت إلى مطار دمشق الدولي، صباح اليوم الإثنين، دفعة جديدة من السوريين قادمين من روسيا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

تقل الرحلة القادمة من مطار فنوكوفو الدولي في العاصمة الروسية موسكو 245 راكبًا.

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم نقل الركاب لتوزيعهم على مراكز الحجر، حيث يقضون 14 يومًا، للتأكد

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من عدم إصابتهم بفيروس كورونا

وكانت الحكومة السورية قدمت بعض التسهيلات للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم، وبدأت باستقبال دفعات متتالية كانت أولها وصلت يوم الاثنين الماضي من الإمارات العربية المتحدة، أعقبتها رحلات من: مصر، (222 راكبًا) والسودان (254 راكبًا)،

وسلطنة عمان (143 راكبًا).

ومن المرتقب أن تصل يوم غد الثلاثاء رحلتان إضافيتان من الشارقة في الإمارات إلى مطاري: دمشق واللاذقية.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي لم تمنح الأذونات للطائرات السورية للهبوط في مطاراتها، وإعادة السوريين إلى بلادهم، حسبما أعلن معاون وزير الخارجية أيمن سوسان، الذي قال في تصريحات صحفية، إن سبب ذلك يعود للعقوبات المفروضة على سوريا، ولم يستبعد "تجديد الاتحاد الأوروبي لتلك العقوبات".