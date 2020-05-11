أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الاثنين، عن تسجيل أدنى عدد للوفيات الجديدة بكورونا منذ مارس، لكن مؤشر الإصابات الجديدة شهد قفزة كبيرة بواقع 3046 مقارنة مع 812 في اليوم السابق ، حسبما ذكر موقعروسيا اليوم.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوفيات انخفض من 143 في الحصيلة اليومية السابقة إلى 123 اليوم في أدنى رقم منذ سبعة أسابيع.
وارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 26744، فيما بلغ مجموع المصابين 227436 شخصا.
وكانت إسبانيا قد مددت الأربعاء الماضي حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا لأسبوعين آخرين بدءا من الأحد، ما يسمح للحكومة بالتحكم في حركة المواطنين في ظل تخفيفها التدريجي لضوابط العزل العام.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حاد في الإصابات اليومية بكورونا في إسبانيا مع انخفاض الوفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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