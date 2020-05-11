إيران: إصابات كورونا الجديدة تعاود الارتفاع وتسجيل 45 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 109286، وتسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 6685، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إلى انخفاض أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى أدنى مستوى منذ شهرين.
ووفق الوزارة ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 87422، بينما يبقى 2703 مصابا بالفيروسفي حالة صحية حرجة.
وقال المتحدث إنه تم إجراء 601324 فحص تشخيص لكورونا في إيران حتى اليوم.
وأكد جهانبور أن مؤشر الوضع الصحي في إقليم خوزستان يبقى عند الحالة الحمراء والأوضاع في العاصمة طهران ليست على نحو جيد، وجدد دعوة المواطنين إلى التقيد بالارشادات الصحية والتباعد الاجتماعي.
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