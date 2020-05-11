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كلب يعثر على مقبرة سرية من 25 شخصاً قرب غوادالاخارا في غرب المكسيك

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة

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أعلن مكتب المدعي في ولاية خاليسكو بالمكسيك، أنه تم اكتشاف رفات 25 شخصا على الأقل في مقبرة سرية قرب غوادالاخارا في غرب البلاد.

وقال المكتب في بيان له، إن عمليات تفتيش أجريت في المقبرة أتاحت “استخراج رفات 25 شخصا مجهولي الهوية، إضافة إلى 5 حقائب نفترض أن فيها على الأرجح بقايا بشرية أخرى”.

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وروى سكان محليون أن كلبا عثر على عظام داخل مزرعة مهجورة في حي فقير، بمنطقة إل سالتو في جنوب غوادالاخارا، ثاني أكبر مدن المكسيك.

وبمساعدة رجال إطفاء وكلاب مدربة، بدأت أعمال الاستكشاف يوم الخميس وستتواصل في الأيام القادمة، وذلك حتى يتأكد المحققون من عدم وجود أدلة جديدة في المزرعة، على ما أوضح مكتب المدعي.

وتم العثور على نحو 115 جثة داخل حوالى 10 مقابر سرية منذ بداية العام في ولاية خاليسكو، تم اكتشاف معظمها في ضواحي غوادالاخارا.

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت إنترناشيونال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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